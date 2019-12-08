قال اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يولي ندوة مواجهة "مخططات إسقاط الدول من الداخل" اهتماما خاصا.

وأضاف الأحمدي، أن الندوة تؤكد دور الوزارة في مواجهة جميع الحروب والشائعات على الدولة، التي تعتبر جرائم تهدد الأمن القومي، وتعيق حركة البناء والاستقرار.

وأوضح أنه شاعت مؤخرا محاولات هدم الدول من الداخل لتحقيق أهداف خبيثة، وأن تلك المخططات ضد البشرية جمعاء، وطالب بضرورة تحرك دولي لمواجهة هذه الحروب خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي.

وأكد أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقه مواجهة هذه الحروب التخريبية، في ظل تكاتف قوى بينه وبين الشعب المصري الذي ألتف حوله.

يذكر أن وزارة الداخلية نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.