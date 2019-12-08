أصدر المستشار محمد حسام الدين عبدالرحيم وزير العدل، قرارا بنقل 13 دائرة من دوائر بمحكمة الإسكندرية القديمة إلى المبنى الجديد اعتبارا من 4 يناير المقبل.

ونشرت الوقائع المصرية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 9186 لسنة 2019، والذي جاءت تفاصيله كالتالي: