قال السفير الدنماركي لدى روسيا كارستن سيندرجورد، إن خط أنابيب غاز "التيار الشمالي-2" في المنطقة الدنماركية الخالصة يفي بالمتطلبات الدولية والمعايير البيئية.

وأضاف سيندرجورد، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم: "لدينا قواعدنا الخاصة، والتزاماتنا، ولا ننوي انتهاكها، لم تكن هذه مسألة سياسية، وتم اتخاذ القرار من قبل وكالة للطاقة تم تفويضها لهذه المهمة، واستغرق الأمر 14 شهرا لاتخاذ هذا القرار".

المشروع يتضمن بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا

وأصدرت الدنمارك، آخر الدول التي يجب أن يمر عبرها "التيار الشمالي-2" برا أو بحراً، في 30 أكتوبر الماضي، تصريحًا لمد جزء من خط أنابيب الغاز الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر الجرف الجنوبي الشرقي لجزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أوالمناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

فيما تعتبر شركة "نورد ستريم - 2 أي جي"، التي تملك "جازبروم" الروسية، 100% من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيون في المشروع - "شل" و"أو أم في" و "إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50% من تكلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو "إجمالي 4.75 مليار يورو"، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "جازبروم".