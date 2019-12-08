طالب النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بعرض اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وطالب "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقدة الآن، مجلس الوزراء بعدم التوقيع على مشروع اللائحة التنفيذية وإصدارها إلا بعد العرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك بناء على اتفاق اللجنة مع وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددًا على ضرورة عرض وزارة التضامن أيضًا موقف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموافاة اللجنة بموعد صرفها.

وفي المقابل، رد اللواء محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتواصل مع الوزارة لمعرفة إذا كانت للائحة التنفيذية للتأمينات انتهت أم لا؟ مشيرا إلى أنه جرى إرسال حكم الخمس علاوات لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومسببات الحكم وتفسيره كان جليا.