محافظ كفرالشيخ يشيد بمستشفى دسوق ويطالب بحل مشكلة الأدوية

حرص اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على زيارة مستشفى دسوق العام، حيث تفقد عدداً من الأقسام والاطمئنان على المرضى المحجوزين في الأقسام والرعاية المركزة، كما راجع دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض، مطالباً بحسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الجيدة لهم.

ولاحظ المحافظ وجود مشكلة في تسجيل المحولين من قوافل مبادرة "صحة المرأة"، على السيستم الخاص بالمستشفى، كما أشاد بمستوى النظافة وتواجد طاقم الأطباء والتمريض، وطالب بتزويد المستشفى ببعض نواقص الأدوية، مضيفاً أن المستشفى استقبل نحو 3 ألاف مريض في يوم واحد، ما يُمثل ضغطاً كبيراً على المستشفى في ظل إمكانياته المحدودة.

مصدر:المستشفى إستقبل 900ألف مريض فى عام و73ألف فى شهر

وقال مصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المحافظ زار أقسام المستشفى المتعددة منها عيادة الباطنة، حيث وجد أن الأطباء وقعوا الكشف الطبي على 135 مريضا.

وأضاف أن المستشفى استقبلت 900 ألف مريض خلال عام واحد، و73 ألف مريض في شهر نوفمبرالماضي، وجرى إجراء 2400 عملية في الشهر نفسه و4 ألاف أشعة عادية، و1150 أشعة تليفزيونية في شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن عدد الحضانات بلغ 50 حضاناً ويُعد الثاني على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة، فضلاً عن أنه كامل العدد، لافتا إلى وجود 26 سرير رعاية مركزة جميعهم مشغولون بالمرضى.

وأوضح أن لجنة من التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، سبقت زيارة المحافظ قبل نحو أسبوع، وتبين أن نسبة غياب الاطباء لاتتعدى الـ2% حيث تبين غياب 20 طبيباً من إجمالي 540 طبيباً في المستشفى، رغم مرورهم في الساعة الواحدة مساءً.

وتابع أنه لحظة خروج المحافظ من المستشفى، وجد قوة تأمين من رجال الشرطة والمرور، فانفعل وأكد على عدم احتياجه لقوات ترافقه خلال الزيارة، قائلا: "مش عاوز مرور ولا قوات تأمين معايا، أنا جاي في زيارة عادية ومش محتاج لأي تأمين".

وأشار المصدر إلى أن المحافظ اتجه نحو مجمع مدارس شارع سعد الذي يحتوي على 4 مدارس في مراحل التعليم المختلفة، حيث من المقرر زيارة عدداً من الفصول الدراسية للاطمئنان على مستوى التعليم.