أعلنت مصلحة الدولة الصينية للجمارك، اليوم، أن الصين حققت نموا ثابتا للتجارة الخارجية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، متوسعة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 28.5 تريليون يوان "4.14 تريليون دولار".

وذكرت المصلحة - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم - أن الصادرات قفزت بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى15.55 تريليون يوان "2.25 تريليون دولار"، مقابل واردات بـ 12.95 تريليون يوان "1.88 تريليون دولار"، بفائض تجاري نسبته 34.9 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.6 تريليون يوان "377 مليار دولار" خلال الفترة المذكورة.

نمو تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"

وقال مدير قسم الإحصاءات والتحليل بالمصلحة "لي كوي وين" إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والتجاري العالمي، حافظت التجارة الخارجية للصين على نمو مطرد هذا العام، ما يدل على مرونة الاقتصاد الصيني، موضحا أن تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" نمت، كما سجلت تجارتها مع الدول على طول الحزام والطريق نموا أعلى من المعدل الإجمالي حيث زادت تجارة الصين مع هذه الدول بنسبة 9.9 % لتصل إلى 8.35 تريليون يوان "1.2 تريليون دولار" في نوفمبر الماضي، محتلة 29.3 % من إجمالي تجارة الصين الخارجية.

وواصلت الشركات الخاصة التي تشكل الهيكل الأولي للتجارة الخارجية للصين، لعب دور أكبر مع بلوغ التجارة الخارجية 12.12 تريليون يوان "1.76 تريليون دولار" في الأشهر الـ 11 الأولى، بزيادة 10.4 % على أساس سنوي، وفي الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات المنتجات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 4% لتصل إلى 9.09 تريليون يوان "1.32 تريليون دولار"، فيما ارتفعت صادرات ستة أنواع من المنتجات كثيفة العمالة، بما في ذلك الأحذية والألعاب والحقائب، بنسبة 5.7 % لتصل إلى 2.99 تريليون يوان "434 مليار دولار" خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 10.5 % لتصل إلى 462 مليون طن خلال هذه الفترة بينما زادت وارداتها من الفحم بنسبة 10.2% والغاز الطبيعي بنسبة 7.4%، بينما انخفضت واردات فول الصويا 4.1 % لتصل إلى 78.97 مليون طن.