شريف منير يهنئ تامر حسني بجائزة "جينيس ريكورد": شرف لينا كلنا

هنأ الفنان شريف منير الفنان تامر حسني، عقب فوز الأخير بجائزة "جينيس ريكورد" العالمية كأفضل فنان مؤثر في العالم.

ونشر منير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قال فيه: "مبروك يا تامر، وألف مبروك على نجاحك، وشيء مشرف جدا حصولك على جائزة أحسن مطرب وأكتر شخصية مؤثرة وملهمة في العالم كله، مش الوطن العربي بس".

وأضاف: "دا شرف كبير لينا كفنانين وكمصريين، ولازم نقلدك عشان نبقى مؤثرين زيك، أنت ناجح وبتعرف تختار شغلك كويس، وعلى مستوى السينما والتمثيل أنت ناجح جدا ودمك خفيف، وبتقدم مواضيع لذيذة".

وتابع: "وعلى المستوى الغنائي فالشقاوة والعاطفة والرومانسية والوطينة موجودة، وأعمالك اللي برا الفن بتتكلم عن نفسها، والناس اللي بتستقبلك في البلاد العربية والغربية محدش بيلمهم، وبيجولك ومش بيستقبلوك من فراغ".

وأعلن تامر حسني، الجمعة، دخوله موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.