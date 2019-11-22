قال الفنان شريف منير، إنه زامل المخرج شريف عرفة في المرحلة الإعدادية، حيث كانا أصدقاء يذاكران دروسهما معا في منزل منير.

وأضاف "منير" خلال مشاركته ندوة تكريم شريف عرفة، إن الأخير كان شخصا ملتزما ومحدود الشقاوة، حيث أعرب عن سعادته بتكريم "عرفة" الذي تأخر كثيرا، بحسب قوله.

وأكد "منير" أن شريف عرفة لا يعرف المجاملات في مهنته، كما أنه مخرج يصعب تصنيفه كمخرج أكشن أو سياسي أو اجتماعي وما إلى ذلك.

يذكر أن المخرج شريف عرفة قد تم تكريمه بجائزة فاتن حمامه للتفوق، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، وأعرب المخرج القدير عن سعادته البالغة بتكريمه، حيث قال "صعب أوي الواحد يقف يتكلم دلوقتي وسط كوكبة من النجوم، بس عاوز أقول حاجة، الاستقبال ده أهم حاجة حصلت لي في حياتي، الوقوف أمام الكاميرات مش بتاعتي، أنا مهنتي اللي بحبها واللي هي أهم حاجة في حياتي هي الوقوف خلف الكاميرات".