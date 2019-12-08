قال طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية إنّ لائحة قانون الجمعيات أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع صدورها بداية 2020، موضحا أنّه سيتم البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية بمجرد إصدار اللائحة وطبقا لمواد القانون.

وأضاف عبدالقوي، لـ"الوطن"، أنّ لائحة القانون يشارك في إعدادها عدة وزارات، مشيرا إلى أنّ اللائحة تضم 33 مادة أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة.

ولفت إلى أنّ القانون تم التوافق عليه بنسبة كبيرة، نظرا لمرونته وتلبيته متطلبات المجتمع المدني، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّ القانون فتح الباب أمام مشاركة الجمعيات في بناء الوطن، وإتاحة فرصة للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل للمزيد من العمل، إلى جانب تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين، ورفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وإتاحة إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، وتأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنّه سيتم افتتاح عدد من عيادات "2 كفاية" للحد من تنظيم الأسرة خلال 2020 في الـ10 محافظات المستهدفة، وهي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان"، مشيرا إلى أنّ عدد العيادات سيصل إلى 102 عيادة أهلية خلال العام المقبل، في إطار تنفيذ البرنامج القومي للحد من الزيادة السكانية "2 كفاية".