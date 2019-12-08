رد الفنان إدوارد على متابعيه الذين قدموا له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وقال إدوارد: "ربنا يخليكوا ليا ومتشكر لكل الناس اللي بعتتلي عشان عيد ميلادي بحبكو أوي مافيش أحلي ولا أجمل من محبة الناس وفعلا زي ما قال المحقق محمود سليم في حواديت الشانزليزية السيرة الطيبة أطول من العمر".

ويشارك إدوارد في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزية" مع نخبة من الفنانين، بينهم إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، وداليا مصطفى، والعمل من إنتاج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل.

كان آخر أعمال الفنان إدوارد مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة الفنان أحمد السقا، وعدد من الفنانين.