دعم الفنان إدوارد، صديقه أحمد حلمي، بعد الهجوم الذي شن على الأخير، بعد عرض فيلمه الجديد "خيال مآته"، واتهامه بسرقة نص الفيلم.

ونشر إدوارد، صورة تجمعه بحلمي من كواليس فيلم "عسل إسود" وعلق عليها، قائلا: "أحمد حلمي فنان كبير".

وكان من المفترض طرح فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمي، يوم الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، حسبما قالت الشركة المنتجة للفيلم، لكن السينمات لم تتسلم النسخ وقتها، إلا أن الحساب الرسمي للفنان أحمد حلمي أعلن عرض فيلمه "خيال مآته" في دور العرض السينمائي، بداية من يوم الاثنين 12 أغسطس.

"خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبو زهرة.