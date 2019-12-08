وجّه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تصديرها للمشكلات وتخليها عن الدور المنوط بها، قائلا: "بعض الوزراء تخصصوا في تصدير المشكلات، سواء للرأي العام أو للرئيس، وعلى الحكومة أن تتحمل اعبائها ومشكلاتها ولا تصدرها".

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "قلت الكلام ده من شهر ومحدش اتحرك، آن الأوان للمجلس أن يفعل أدواته، ولا رجعة في ذلك".

وقال رئيس البرلمان موجّها حديثه للدكتور عمرو مروان وزير شؤون مجلس النواب: "هناك عدد من الاستجوابات تم تقديمها من النواب يتعين علينا مناقشتها، ننتظر المواعيد المناسبة للحكومة لإدراجها على جدول الجلسات، ولم يرد أي رد، وحال عدم ورود رد سيتم إدراج الاستجوابات على الجدول دون انتظار الحكومة".