استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، جوزيف موم، سفير دولة جنوب السودان في مصر، بحضور المستشار محمود فوزي عبدالباري، الأمين العام لمجلس النواب.

استهل الدكتور علي عبدالعال، اللقاء، بالتأكيد على خصوصية العلاقات "المصرية – الجنوب السودانية" في ضوء القواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لدعم السلام والاستقرار في جنوب السودان، متمنياً أن يعم السلام هذا البلد الشقيق.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية جنوب السودان بالتنامي الإيجابي والملحوظ الذي تشهده العلاقات التي تجمع جنوب السودان بمصر، والذي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مضيفاً بأن جنوب السودان تتطلع إلى دعم مصر لها في تلك المرحلة الانتقالية مع أجل دعم السلام والاستقراروالتنمية في ضوء الدور المصري الرائد أفريقياً، طالبا دعم التعاون البرلماني بين البلدين عبر الاستفادة من الخبرات البرلمانية لمصر ودعم القدرات في ذلك الاتجاه.

ناقش اللقاء أيضًا، بعض الأمور الخاصة بالإعداد للزيارة المرتقبة المقبلة للدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني إلى جنوب السودان، في إطار السعى لتوطيد العلاقات المصرية بالدول الأفريقية بشكل عام وتوطيد العلاقات المصرية مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة على كافة الأصعدة بشكل خاص.

كما أوضح سفير جنوب السودان، أن تلك الزيارة رفيعة المستوى ستصب في صالح دعم العلاقات المصرية الجنوبية الراسخة، وأنها تأتي في توقيت يخطو فيه جنوب السودان أولى خطواته باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكداً حرص جنوب السودان على إتمام تلك الزيارة الهامة.