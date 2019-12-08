أعلنت نقابة عمال المناجم الوطنية في جنوب أفريقيا، اليوم، مصرع 4 من عمال المناجم المفقودين منذ الجمعة الماضي في منجم للذهب، أثر زلزال ضعيف.

وقالت نقابة عمال المناجم الوطنية في جنوب أفريقيا، في بيان حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، إنه تم العثور على جثث عمال المناجم الأربعة، والذين فقدوا الجمعة الماضية داخل منجم "تاو ليكوا" في مدينة "أوركني" شمال البلاد.

وأوضحت أن آمال العثور عليهم في عمق أكثر من كيلومتر واحد كانت ضعيفة للغاية، وأشارت النقابة، إلى أن فرق الإنقاذ فقدت الاتصال بهم منذ صباح أمس السبت بعدما أوضح أحدهم أنهم يختنقون.

وكانت فرق الإنقاذ استطاعت إنقاذ شخص خامس مصاب بجروح خطيرة جراء الانهيار الأرضي الجمعة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة له.

جدير بالذكر، أن حوادث انهيار المناجم شائعة في جنوب أفريقيا ، التي لديها أعمق مناجم على مستوى العالم ، حيث لقي نحو 81 شخصا حتفهم عام 2018 جراء انهيار منجم في البلاد، وفقا لوزارة المناجم بجنوب أفريقيا.