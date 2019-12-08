شهدت منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى، اليوم الأحد، إسلام السيدة "كريستا" والتي تحمل الجنسية الألمانية وذلك بمقر منطقة وعظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة في حضور الشيخ أحمد زرد مدير الوعظ ولجنة الفتوى بالبحر الأحمر.

لقنت وعظ البحر الأحمر برئاسة الشيخ أحمد زرد الشهادة للسيدة "كريستا" وذلك بعد تأثرت بصوت الأذان الذي دخل قلبها وكان السبب الرئيسي في إشهار إسلامها.

وقالت كريستا إنها أعلنت إسلامها بعدما قرأت الإسلام جيدا ودرست عقائد أخرى مختلفة فوجدت أن الإسلام هو الدين الأقرب إليها وأنه يخاطب القلب والروح وهو الذي دخل قلبها وأن صوت الأذان له تاثير كبير في راحة الجسد والروح وأكدت على اشتياقها لسماع صوت الأذان.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد زرد أن منطقة الوعظ بالبحر الأحمر شهدت إشهار اسلام أكثر من حالة في الآونة الأخيرة و أن أخلاق الإسلام هي السبب الرئيسي في اعتناقه . وأشار زرد يجب أن وتخلق بأخلاقيات الإسلام فهي خير دعايا للدين الإسلامي الحنيف واستنكر المسلمين الذين لا يتعاملوا بأخلاق الإسلام مؤكدا أنهم يصدرون صورة سلبية أكثر من أعداء الإسلام الخارجين.