أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بدور كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، في دفع تصنيف الجامعة للأمام، مؤكدًا دورها الفاعل في خدمة هذا المجال، الذي أصبح سمة العصر، مشيرا إلى دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحياتية، وبخاصة القطاع الصحي، والتكنولوجيا الحيوية.

وأوضح "المتيني"، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الدولي التاسع فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات، أمس، أن المؤتمر يناقش 130 ورقة بحثية، لباحثين من 20 دولة على مستوى العالم، من خلال 9 جلسات، تنعقد على مدار يومين متتاليين.

وأضاف، أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة، في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات العملية، في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب والبرمجيات.

يذكر أن المؤتمر، تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين، فى مجالات الحوسبة الذكية والذكاء الاصطناعي.