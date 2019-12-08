سقطت أمطار غزيرة على محافظة الغربية، اليوم، ما تسبب في تكوين برك مياه، ببعض المناطق السكنية في قرى ومراكز: طنطا والمحبة وزفتي وكفر الزيات وقطور والسنطه وغيرها.

وتسببت موجة الطقس السيىء في إرباك حركة سير الحياه المعيشية للمواطنين، ودفعهم لارتداء الملابس الثقيلة لتلاشي الإصابة بنزلات البرد.

وتسبب هطول الضباب وشدة الرياح في تعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا بجميع الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين قرى مراكز: "طنطا - المحله" و "السنطة - زفتى" و"بسيون - كفرالزيات" و"المحلة - قطور"، وغيرها.

ووجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، بضرورة تكليف رؤساء مجالس المدن والأحياء بضروره رفع وكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف لتأمين أرواح وحياة المواطنين.