شهدت مدن جنوب البحر الأحمر، اليوم، سقوط أمطار غزيرة و رعدية وتحولت إلى سيول في بعض المناطق الأخرى خاصة منطقة مثلث حلايب أدت إلى انقطاع الكهرباء.

وبحسب أحد المصادر أن الأكثر مناطق تضررًا من الأمطار حتى الآن، هي حلايب ورأس حداربة، وتعتبر من الأكثر الأماكن التي تعرضت لأمطار غزيرة من بين مدن وقرى مثلث حلايب، أدت إلى فقد الاتصال في حلايب وتوابعها، وانقطاع في الكهرباء، وذلك نظرًا لكون الكهرباء في المثلث أرضية.

شهدت بعض مدن المحافظة تكاثف للغيوم والسحب، وعدم استقرار في الأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار، كما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت نائب محافظ البحر الأحمر، تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الأمطار، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.