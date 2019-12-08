أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الدقهلية اليوم، على طريق "العيادية - شربين"، أمام قرية "أبو زاهر"

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي بوصول 11 شخص مصابين بكسور وكدمات متفرقة إدعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأكد مصدر طبي، أن الإصابات متنوعة بين كسور وكدمات، وجرى عمل الإسعافات الطبية للمصابين، وتحرر المحضر اللازم.