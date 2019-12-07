لقى سائق مصرعه، كما أصيب طبيب وممرضة وموظف، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاه بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي الجامعي، وتم رفع أثار الحادث من علي الطريق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد ورود بلاغ بإنقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، إنتقل الي مكان الواقعة مساعد مدير الامن للأفراد ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمود. ع. ع" 32 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقيه كل من "أيهاب. ف. ح" 36 عاما، طبيب بمستشفي ساحل سليم المركزي، و"أماني. ع. ت" 27 عاما ممرضة، و"ندي. م. ز" 24 عاما، موظفة، ويقيمون دائرة قسم أول أسيوط، بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.