"لا أعرف لماذا أعيش".. رسالة "منتحر إمبابة" الأخيرة والنيابة تحقق

باشرت الجهات المختصة، التحقيق، فى واقعة، انتحار شاب، بعد أن ألقى بنفسه من أعلى عقار سكنى بمنطقة إمبابة.

وحرزت جهات التحقيق، ورقة عثر عليها داخل ملابس الشاب المنتحر، وكانت تتضمن جملة: "لا أعرف لماذا أعيش.. ولكن أعرف إلى أين سأذهب.. فلماذا الانتظار".

وعرضت النيابة الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال والد الشاب، الذى أكد أن ابنه يعاني من الاكتئاب ومتغيب عن المنزل قبل العثور على الجثة بـ24 ساعة.

وذكرت التحريات، أن الشاب يبلغ 17 عامًا، ويقيم في محافظة الشرقية.

وأكدت المعاينة، أن الشاب مصاب بكسر في قاع الجمجمة، وكسور متفرقة بالجسم، ونقل إلى مستشفى قصر العيني، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، تلقت إخطارًا من الأهالي، بسقوط شاب من أعلى عقار سكني بمنطقة إمبابة، وانتقلت القوات وتبين من خلال الفحص أن الشاب ترك رسالة في ملابسه، وجاءت نصها "لا أعرف لماذا أعيش، ولكن أعرف إلى أين سأذهب فلماذا الانتظار".