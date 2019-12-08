تعليم كفر الشيخ عن "فيديو الرقص": المعلم مجني عليه

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فصل الطلاب الـ9، الذين ظهروا بالفيديو، والمتورطين بالرقص داخل إحدى المدارس بالمحافظة: "جرى فصل الطلاب جميعهم 15 يوم، وإذا تكرر الحدث سيفصل الطلاب نهائيا".

وأضافت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فصل الطلاب منصوص عليه ضمن لائحة الانضباط المدرسي بداخل جميع المدارس، كاشفة نقل المعلمة من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الإعدادية، حتى تنجح خلال الفترة المقبلة بالتحكم في الفصل.

وأكدت أنه وفق التحقيقات مع الطلاب، اعترفوا باتفاقهم على تصوير الفيديو، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل بداية الحصة الدراسية، مشيرة إلى أن الوازرة تسعى إلى الحفاظ على حقوق المعلمين بقدر الإمكان: "للأسف الفترة الأخيرة المعلم مجني عليه تماما، وعندنا أكثر من حدث في المحافظة، أن ولي الأمر يتعد على المدرس داخل المدرسة، وعائلة كاملة دخلت مدرسة، واتعدت على المدرسة بالضرب".