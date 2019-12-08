لقي شخص بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، يدعى "م. ي. م"، مصرعه، إثر إصابته في حادث تصادم سيارة بدراجته البخارية، وجرى نقله لمستشفى بركة السبع المركزي، ولكنه توفى.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى بركة السبع، تفيد باستقبال شخص يدعى "م. ي. م"، 49 عاما، مقيم بعزبة راتب بطوخ طنبشا دائرة المركز، مصابا بكسر بالجبهة وكسر مضاعف بالساقين اليمنى واليسرى، ونزيف حاد بالأنف والأذن، وكان لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وذلك إثر اصطدامه بسيارة، أثناء دورانه بدراجته البخارية، على طريق طوخ طنبشا ببركة السبع.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه المدعو "أ. ي. ع"، عامل، مقيم بذات العنوان، أقر أنه في أثناء مرور شقيقه بطريق طوخ طنبشا، صدمته سيارة أثناء دورانه، على الطريق بدراجته البخارية وفرت هاربه، ما أدى إلى وفاته.

حرر محضر بالواقعة جنح بركة السبع، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وإجراء التحريات لضبط الجاني.