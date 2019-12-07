قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على سامح أبوحريرة، والمتهم بقتل محمد عيسى العليمي، ابن مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، قضت بإعدام سامح أبوحريرة، والحكم بالمؤبد على أحمد محمد علي حريرة، وحمدي علي محمد حريرة، وعلي مسعود حريرة، ومحمد علي محمد حريرة، ونبيل علي محمد حريرة، وهيثم علي محمد حريرة، ومسعود علي محمد حريرة.

وواجه "العليمي" تجار المخدرات بقرية شما التابعة لمركز أشمون، وطردهم من القرية في عام 2011، ما أدى إلى تربص المتهم الرئيسي بمعاونه عدد من أقاربه للمجني عليه وقتله، في عام 2016.

وسادت حالة من الفرح بين جموع أهالي قرية شما بشكل خاص وأهالي محافظة المنوفية بشكل عام بعد علمهم بأن الحكم نهائي وسينفذ، حيث علق عبدالعزيز يونس، أحد المواطنين: "اليوم الشهيد حقه رجع واستراح في قبرة"، وقال ياسر الزناتي، أحد المواطنين: "كل ظالم وله نهاية".