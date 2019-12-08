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البنك المركزى: مصر استعادت أمنها المالى بفضل تعويم الجنيه

البنك المركزى: مصر استعادت أمنها المالى بفضل تعويم الجنيه

مساعد وزير العدل يفتتح مكتب لقيد الدعاوى إلكترونيا ببني سويف

مساعد وزير العدل يفتتح مكتب لقيد الدعاوى إلكترونيا ببني سويف

رجل أعمال لبناني يمنح إسرائيل بعض مقتنيات هتلر

رجل أعمال لبناني يمنح إسرائيل بعض مقتنيات هتلر

خالد الجندي: 70 عالم يعكفون على كتابة أضخم موسوعة دينية في التاريخ

خالد الجندي: 70 عالم يعكفون على كتابة أضخم موسوعة دينية في التاريخ

تعليم كفر الشيخ عن "فيديو الرقص": المعلم مجني عليه

تعليم كفر الشيخ عن "فيديو الرقص": المعلم مجني عليه

فاتورة دعم الوقود تتراجع 69% خلال 3 شهور

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واجه مغتصب ابنته

واجه مغتصب ابنته "مكتوف الأيدي".. والد "أشواق" يتحدث عن مأساة 5 من بناته

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

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في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

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بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

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