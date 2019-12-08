فاتورة دعم الوقود تتراجع 69% خلال 3 شهور

تراجعت فاتورة دعم الوقود خلال الربع الأول (يوليو، أغسطس، سبتمبر) من العام المالى الجارى 2019-2020، بنسبة 69%. وقال طارق الملا، وزير البترول، لـ«رويترز»، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) فى الربع الأول من السنة المالية 2019- 2020، مقارنة بـ13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة، مقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام، حيث كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية فى ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 ملياراً قبل عام.

وقال «الملا»، خلال كلمته أمام المؤتمر الفنى لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، أمس، إنه يجرى حالياً العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة فى الاستهلاك المحلى، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج، أسوة بما تم إنجازه فى مجال الغاز الطبيعى من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية، ويجرى الكشف عنها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية، بجانب الخبرات المصرية، مؤكداً أهمية التنسيق بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر والقطاع الخاص، لتحسين كفاءة العمليات والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين بالصناعة لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة فى مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها نهاية الربع الأول من العام المقبل.