قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم اليوم إطلاق أول منصة إلكترونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول المصري، وذلك على بوابة تواصل قطاع البترول، بالتزامن مع يوم السلامة.

كما تهدف المنصة إلى تحقيق التواصل بين جميع أبناء القطاع فيما يخص موضوعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، كما تهدف لتبادل الخبرات و مشاركة مصادر المعلومات المختلفة من مراجع و وسائط متعددة ومقالات ثقافية للسلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة والعديد من الخدمات سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وجاء ذلك في اليوم السنوي الرابع للسلامة والصحة المهنية، في إطار فعاليات أسبوع السلامة والتي شملت مجموعة من الفعاليات المختلفة لدعم أداء السلامة والصحة المهنية على مستوى قطاع البترول ومواكبة للاتجاهات العالمية نحو التحول الرقمي.