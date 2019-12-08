أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، استعادة الجزء الـ16 من مخطوط ربعة السلطان قنصوه الغورى (1446 - 1516) القرآنية، بعد عرضه للبيع فى صالة تشيسويك الإنجليزية للمزادات.

وقال الدكتور هشام عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إنهم تلقوا معلومات من مصادر خاصة حول عرض المخطوط للبيع، لأنه لم يتم الإعلان عن وجوده ضمن معروضات مزاد فى لندن خلال أكتوبر الماضى، وجرى اتخاذ إجراءات إيقاف البيع فى سرية.

وقف بيع الجزء الـ16 من "ربعة الغورى" القرآنية فى لندن

وأضاف «عزمى»، فى بيان، أن صالة المزادات استجابت للطلب المدعم بالمستندات، أبرزها ملف موثق وصور من الفهارس والسجلات التى تؤكد ملكية دار الكتب للمخطوط، متابعاً أنه بعد جهود مكثفة تخللتها مفاوضات مباشرة استمرت لمدة شهر ونصف، نجحت دار الكتب فى إقناع كل من صالة المزادات وحائز المخطوط بتسليمه وإعادة تسجيله ضمن مقتنيات الدار التاريخية، ونجحت وزارة الثقافة خلال الفترة من أبريل 2018 إلى نوفمبر 2019 فى استعادة 3 مخطوطات عرضت للبيع فى صالات مزادات بلندن، هى مخطوط الكافيجى «المختصر فى علم التاريخ»، والجزءان 4 و16 من ربعة قنصوه الغورى القرآنية من خلال التفاوض المباشر، وأطلس سيديد لمحمود رائف أفندى الذى تم عرضه للبيع فى ألمانيا وسلمه وزير الخارجية الألمانى إلى وزيرة الثقافة.