أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من الطلاب المدمجين والمتقدمين إلى امتحان شهادة الثانوية العامة، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2020 وحتى منتصف مارس 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم يكون من خلال أولياء الأمور إلى إدارة التربية الخاصة بالمديرية التابع لها دون حضور الطفل أو إرهاقه، ويجري تسليم الطلبات من إدارة التربية الخاصة إلى الإدارة المركزية وفق الجدول المرسل للمديريات.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم كالآتي:

- قرار الدمج السابق؛ فلا تقبل طلبات جديدة عن طريق المديريات.

- بيان قيد بصورة الطالب ممهورًا بالشعار.

- تقرير طبي حديث من اللجان المتخصصة بمحافظته.

- صورة بطاقة الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- طلب التحاق برغبته بالامتحان على نظام الدمج، ويملأ الطلب بمعرفة المختص بالمديرية.

- إفادة بالإعفاء من اللغة الثانية من عدمه ممهوراً بختم شعار المدرسة.

- إفادة بالمرافق من عدمه وفق التقارير الطبية لحالات التوحد والشلل الدماغي فقط.

- بيانات المرافق من صورة المؤهل وصورة المرافق.

- أن يوضح بالتقارير الطبية ارتداء السماعة الطبية من عدمها لحالات السمعي.