يستعد الفنان أحمد آدم وسمية الخشاب لتقديم عرض مسرحى جديد فى السعودية، يحمل اسم «يا تصيب يا تخيب»، بمشاركة سامح حسين وحجاج عبدالعظيم ومصطفى هريدى، وذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام متواصلة فى جدة، لينتقل بعدها إلى الدمام، لمدة يومين، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

من جانبها عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالعمل المسرحى الجديد، موضحة أن المسرحية إنتاج مشترك بين منتج مصرى وآخر سعودى وتقوم ببروفاتها حالياً على مسرح جلال الشرقاوى، مؤكدة أن العرض لا يشارك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، حيث يُعد هذا التعاون الثانى بينى وبين أحمد آدم بعد 19 عاماً من فيلم «الرجل الأبيض المتوسط».

وقال محمد نبوى، مؤلف المسرحية، لـ«الوطن»، إن أحمد آدم كان يتلقّى عروضاً منذ فترة طويلة بشأن عرضها فى السعودية، لكنه لم يكن متحمساً للأمر، كونه يرغب فى تقديم عمل ذى مستوى متميز يليق بتاريخه الفنى: «فى النهاية، حرص على تقديم عرض مسرحى هناك، وطرح عليّا فكرة المسرحية، لبدء العمل عليها بمُشاركة علاء حسن»، موضحاً أن العمل كوميدى استعراضى، حيث يجسد البطل دور «مؤلف» بينما تجسد زوجته سمية الخشاب، دور ممثلة، ويقع بينهما صراعات عدّة، فى إطار كوميدى خفيف.

وأكد أن الفنان أحمد آدم واحد من أبرز أبناء جيله، الذى قدّم أعمالاً مسرحية: «المسرح لعبته، لديه خبرات عدّة، تُمكنه من تجسيد مختلف الأدوار»، لافتاً إلى جلسات العمل التى تجمعهما بشأن الاطلاع على تفاصيل النص، وإمكانية تعديل بعض الملاحظات: «لم أشعر بالضيق من تدخلات آدم إطلاقاً، لاسيما أننى أعمل معه منذ مسرح الجامعة، وأدرك حجم خبراته المسرحية جيداً».

"الخشاب": إنتاج المسرحية مشترك بين مصر والسعودية والعمل يعيد التعاون بينى وبين "آدم" بعد 19 عاماً

ووصف سمية الخشاب، بالفنانة التى تمتلك طاقة فنية هائلة على خشبة المسرح: «شخصيتها مناسبة جداً مع الدور، وتعجبت بعد رؤيتها فى البروفات، وتساءلت عن أسباب عدم انتشارها مسرحياً، لكن أعتقد أن ذلك بسبب تراجع النشاط المسرحى فى السنوات الأخيرة»، لافتاً إلى أن العمل على كتابة النص استغرق 3 شهور تقريباً، بينما فريق العمل يجرى بروفات لمدة شهر ونصف.

وأعرب محمد نبوى عن تمنيه عرض «يا تصيب يا تخيب» فى مصر، خلال الفترة المقبلة، بعد انتهائها فى السعودية: «الجمهور سوف يرى محتوى فنياً محترماً على مستوى الضحك والتمثيل».

وقال إن الجمهور السعودى متحمس لمثل هذه النوعية من الأعمال: «إقبال المواطنين هناك، على العروض المسرحية فى موسم الرياض، يشير إلى حماسهم الشديد»، مؤكداً أنه لم يواجه أى تحديات وقت كتابة النص، أو اختلاف بعض الألفاظ بين الجمهور المصرى والسعودى: «لم أكن أعرف فى البداية أن المسرحية ستُعرض هناك، كما أنه لا يوجد أى اختلافات بين الشعبين».