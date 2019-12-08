قال الفنان سيد مصطفى، إنه يُعاني حاليا من حالة اكتئاب رهيبة بسبب ابتعاده عن العمل، حيث ذكر أنه لا يُحب اختلاق مشكلات، ولكن المشكلة التي يُعاني منها حاليا تكمن في عدم عرض أي عمل فني عليه منذ قبل ثورة يناير، مضيفًا :" مش بشتغل ومش عارف إيه السر ورا كده، رغم إني أقدم ممثل، بقالي 66 سنة بمثل، أول فيلم دخلت فيه كنت طفل عندي 5 سنوات اسمه ( جعلوني مجرما)".

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "on E"، : " أول فيلم كان مع المخرج القدير الراحل سعد عرفة، والد شريف وعمرو عرفه، وبعدين مفيش أي شعل بيتعرض عليا، أروح للمنتجين بقى وأقولهم والنبي شغلوني؟، هما عارفين إني علم من أعلام مصر وعلم من أعلام التمثيل، أنا كنت مع عادل إمام ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وكنت علم زيهم".

وتابع :" الواحد بقى يحط في نفسه لحد ما عييت، وفي الآخر يقولولي انت مش نقابي ده كلام أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونهال عنبر تقول أنا مش بحب اتعامل مع واحد مش نقابي، بس الأزمة الحقيقة مش في النقابة، الأزمة أني محدش بيبعت لي على شغل، أنا جالي اكتئاب، عندي بنات اللي في الجامعات واللي خلصوا فيه مصاريف، فيه مسؤولية".

وواصل : "القلب تعبني وبروح مستشفيات بتاع التأمين هنا وهنا، بكشف في التأمين الصحي بهدلة والله، أخرج الفجرعشان أروح اتعالج".