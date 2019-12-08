استنكر الدكتور سيد سلام، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ارتداء البنطلونات الممزقة والضيقة، قائلًا إنها موجودة في كل جامعات مصر وليس جامعة الأزهر فقط، "مش هنخرج واحد مايع، إحنا بنحارب المياعة والتشبه بالنساء".

وقال "سلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e"، إنه اتخذ قرارًا منذ 3 سنوات، بحظر ارتداء البناطيل المقطعة على مستوى البنين، بالإضافة إلى السلاسل في الرقبة والأساور في اليد "حظاظات"، وحلقة القزع، معقبًا: "خروج عن الفطرة وابتعاد عن الطبيعة التي نشأنا عليه جميعًا، وطالب الأزهر وغيره من الجامعات، يجب أن يكون على السمت الذي يليق بطالب العلم".

وأضاف، أنه حين يقتد طالب العلم بثقافات وافدة، دل ذلك على أن عقليته ضعيفة ولم تنضج بعد: "هذه الثقافة تشوه صورة المصريين، وعندما سافرت إلى السعودية لم أرّ هذه الأشكال إطلاقًا، حتى الشعر الطويل من الخلف، تشبه بالنساء، وهذا منهي عنه، ولكن إذا كان طويلًا لا يصل إلى مرحلة التجاوز فلا مانع منه".

وأشار، إلى أن الجامعة أصدرت قرارًا يلزم أساتذة الجامعة بتخصيص 5 دقائق في بداية المحاضرات لتوجيه النصح للطلاب: "لا نعاقب الطلاب، وإن لم يستجب بنديله قرصة ودن صغيرة، فلا بد أن نخرج شبابًا ورجالًا يعتد بهم، ويحملون هم الأرض والعرض".