أجرى اللوء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جولة برفقة مدير المباحث اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، في نطاق منطقة الدقي والعجوزة، وتفقد التمركزات الأمنية.

وشنت القوات الأمنية تحت إشراف مرزوق والسبيلي، واللواء محمود عبد الرازق مدير المرور حملة أمنية مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وضبط الخارجين على القانون وتسهيل حركة المرور.

وتمكنت القوات من ضبط العديد من المخالفات المرورية وإزالة الإشغالات في نطاق منطقتي الدقي والعجوزة، لتسهيل حركة المرور، كما تمكنت القوات من ضبط عدد من الهاربين من أحكام قضائية.