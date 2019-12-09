هشام طلعت مصطفى يشرح تجربة نظام الشهر العقاري في الرحاب ومدينتي

كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تجربة نظام الشهر العقاري الجديد، التي نفذها بالتعاون مع وزارة العدل، في مدينتى الرحاب و"مدينتي"، مؤكدًا أن له تجربة طيبة في الشهر العقاري في المدينتين، وجرى فتح مكتب شهر عقاري في كل مدينة، يشعر أي شخص عند دخولهما، أنه يعيش في أوروبا وليس في مصر.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن وزارة العدل هي من وضعت النظام في تلك المكاتب، وهي من تديره، ولكنه تبرع بمقر الشهر العقاري لوزارة العدل، وجرى تصميمه على أعلى مستوى، والخدمة هناك تقدم بطريقة سلسة وسريعة جدا، لا يتخطى الفرد الواحد عن 15 دقيقة لإنجاز مصالحه.

وتابع: "قد إيه بشوف الناس هناك سعيدة والإدارة هناك جيدة وفعالة، بس الشهر العقاري اللي هناك، ده لسكان مدينتي والرحاب، والدولة تحاول تأهيل وتطوير كل مكاتب الشهر العقاري، ولكن ده هياخد وقت، وعاوز رأس مالي كبير، أنا بس بقول إن فيه مكاتب نموذجية موجودة".