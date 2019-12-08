اغتيل الناشط المدني العراقي فاهم أبو علي، في وسط مدينة كربلاء، منذ قليل، بينما نجا رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل إيهاب جواد الوزني، من محاولة اغتيال أخرى، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وطوقت القوى الأمنية مكان اغتيال الناشط المدني في مدينة كربلاء، وسط دعوات لتظاهرات استنكار لعمليات الاغتيال في العراق، وللمطالبة بحماية المتظاهرين.

أعلن القضاء العراقي، اليوم، إطلاق سراح 2626 شخصا من المتظاهرين السلميين المطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد، ويأتي هذا الإعلان بعد إحدى أدمى الليالي التي شهدتها العاصمة العراقية في الأسابيع الأخيرة، إذ شن مسلحون هجوما داميا، مساء الجمعة، قرب مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد، وخلف ما لا يقل عن 24 قتيلا، حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية .وقالت المصادر إن نحو 132 شخصا آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة على جسر السنك، قرب ساحة التحرير، ومن بين القتلى 4 من رجال الشرطة.