أشاد محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرات البنك المركزي مع القطاع الصناعي لدعم الصناعة واسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة، واصفًا إياها بالمتميزة، حيث ذكر أن تلك المبادرات التي أعلنها البنك المركزي جاءت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى تعليمات بمساعدة القطاع الصناعي المتعثر، كون الصناعة شهدت تراجعا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث"، أنه يرى أن تلك المبادرات من قبل البنك المركزي ووزارة الصناعة غير كافية، وهناك صعوبة في تطبيقها بشكلها الحالي على أرض الواقع، ومن الأفضل أن يجرى التعامل مع كل حالة مصنع على حدة.

وتابع: "لدينا حالتين من المصانع الأولى هي تلك المصانع المتوقفة تماماً والبنك المركزي لديه حصر بها وهذه المصانع لا يمكن إنقاذها وهناك شريحة من المصانع قابلة للإنقاذ وهناك ثالثة ليس لديها عمل بمنظور اقتصادي وتعمل بنسب متدنية جدا هذه ايضاً يمكن مساعدتها وتقديم الدعم الفني لها".

وأشار إلى أنه لابد من تقسيم جزء من أموال المبادرة لرأس المال العامل، لافتا إلى أن ذلك يشكل قضية قومية تقتضي وجود لجنة متخصصة لإدارة الملف، كما أن البنك المركزي قادر على التواصل مع البنوك صاحبة القروض المتعثرة وتطبيق المبادرة، فالبنوك لديها إدارات استثمار متميزة قادرة على تطبيق المبادرة من خلال آليات قد لا تتوفر لدى الحكومة.