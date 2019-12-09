أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، والتي تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة، حيث ذكر أن مشكلة التعثر موجودة في مصر منذ 25 عاما.

وأضاف "البهي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " الحدث"، أن هناك مصانع متعثرة في مصر، وبعض هذه الحالات وصلت لمراحل يصعب معها الإنقاذ، لكن في كل الأحوال هذه المبادرة كانت "حلم بالنسبة لنا"، نظراً لصعوبة الإنقاذ في السابق.

وأكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أنه يرى أن إعادة المصانع المتعثرة سيمتص جزء كبير من البطالة في الأسواق، ولكن لابد أن تقترن بحزمة من الإجراءات من خلال التناغم بين السياستين المالية والنقدية لحل المشكلات الضريبية العالقة، ولابد من التعامل مع المشكلة بكل حالة على حدة.

وجاءت المبادرة لتتماشى مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي".