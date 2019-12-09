أعلنت شرطة "تورونتو" الكندية اليوم، وفاة رجل في المستشفى، جراء إصابته في حادث لإطلاق النار وقع مساء أمس السبت في "نورث يورك" بمقاطعة أونتاريو، مشيرة إلى أن الحادث خلف مصابين في حالة خطرة.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد أن محققي قسم جرائم القتل تولوا التحقيق حاليا، وأبلغوا أقارب المتوفي، ويأتي الحادث ضمن سلسلة من أعمال العنف من طعن وإطلاق نار تشهدها مدينة تورونتو.

وكان الحادث وقع بين سيارتين متحركتين في الممرات المتجهة جنوبا بين منطقتي "ستيلز أفينيو" و"فينش أفينيو ويست".

حيث أفادت ستايسي ديفيس، من شرطة تورنتو، بأن رجال ثلاثة أطلق عليهم الرصاص، وكانوا جميعا في سيارة واحدة، مضيفة للصحفيين، أن الشرطة تلقت مكالمات تفيد بإطلاق النار بالقرب من محطة وقود بالطريق السريع "400"، وأن المشتبه بهم كانوا في سيارة يطلقون النار على الضحايا، فيما ذهب أحد الرجال إلى محطة الوقود لإبلاغ الشرطة التي هرعت إلى مكان الحادث".

وأعادت شرطة مقاطعة أونتاريو فتح ممرات الطريق السريع "400" جنوبا، وأُغلقت الممرات والسلالم مساء السبت للسماح للضباط بالتحقيق، ولم يتم إصدار أي وصف للمشتبه بهم أو لسيارتهم.