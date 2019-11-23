سفير مصر لدى كندا يشارك في بازار عيد الميلاد بكنيسة سانت ماري بأوتاوا

زار السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، اليوم، بازار عيد الميلاد السنوي، بكنيسة سانت ماري القبطية، بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وحرص "أبو زيد"، وأعضاء السفارة المصرية وأسرهم، على مشاركة آباء الكنيسة القبطية، وأبناء الجالية، احتفالات الكنسية التي تستمر لمدة 3 أيام بهذه المناسبة، وتناول المأكولات المصرية، ومشاهدة برامج وأفلام مصرية، جرى عرضها على الشاشات، بحضور أعداد غفيرة من المواطنين الكنديين المقيمين في أوتاوا.

وحضر الاحتفالات، عدد من أعضاء البرلمان الكندي، الممثلين عن الدوائر الانتخابية بمدينة أوتاوا.

وعبر السفير المصري، عن سعادته بالتواجد للعام الثاني على التوالي في البازار، مشيدًا بالمنتجات المعروضة، التى تحمل اسم مصر وروحها وثقافتها، في كل جانب من جوانب المعرض.