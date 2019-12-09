مسئول أمريكي: هناك قضية ذات أساس قوي ضد ترامب بتهمة استغلال منصبه

أكد رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر أن اتهام ترامب باستغلال منصبه مع حكومة أوكرانيا من أجل إجبارها على إجراء تحقيق مع نجل منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة القادمة جو بايدن تعتبر قضية ذات أساس قوي.

وأضاف نادلر في تصريحات حصرية أدلى بها لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، "أن ترامب سيثبت أنه مذنب حال محاكمته أمام محكمة جنائية بتهمة استغلال النفوذ، وأن إثبات ذلك لن يستغرق من هذه المحكمة سوى 3 دقائق فقط".

واستطرد "إذا كان ترامب يملك دليل البراءة، فلماذا لا يسارع بتقديمه بدلا من رفض الخضوع للتحقيقات"، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية التي تدرس بنود لائحة الاتهام ضد ترامب بالتقصير تمهيدا لعزله من منصبه سوف تصدر قرارها بحلول نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد النظر غدا، في أدلة الثبوت التي قامت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بجمعها بالفعل بشأن تورط ترامب ومساعديه في الاتصال بأوكرانيا؛ للضغط على حكومتها لمحاكمة نجل بايدن بغرض تحقيق منافع شخصية على حساب الأمن القومى الأمريكي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مجلس النواب سينظر بكامل هيئته الاتهام بالتقصير ضد ترامب قبيل البدء في عطلته الرسمية بمناسبة الاحتفال بالكريسماس خلال أسبوعين، ومن ثم تمهيد الطريق أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لمحاكمة ترامب في يناير المقبل، وذلك على الرغم من أن عزل ترامب من منصبه بعد ثبوت اتهامه بالتقصير مازال حتى الآن غير محتمل، ورفض نادلر الكشف عن عدد بنود لائحة الاتهام التي سوف توجه إلى ترامب أو مضمونها.

من جانبه، دعا ترامب الديمقراطيين إلى العدول عن اتهامه بالتقصير لأن الحقائق ليست في جانبهم "على حد قوله" وذلك قبيل البدء غدا، في النظر في أدلة هذه الاتهامات، متابعا "إذا كنت عاجزا عن الفوز، فليس أمامك سوى تغيير قواعد اللعبة" غير أنه من غير الواضح ما هو المقصود بقواعد اللعبة التي يطالب ترامب بتغييرها.