وزير مالية فرنسا: مستعدون لإحالة تهديدات أمريكا لـ"التجارة العالمية"

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده على استعداد لإحالة تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الفرنسية إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكر موقع "شبكة يورو نيوز" الإخباري بفرنسا في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزير المالية الفرنسي أوضح في تصريح بهذا الصدد أن بلاده على استعداد لإحالة هذا التهديد إلى محكمة دولية، لاسيما منظمة التجارة العالمية، نظرا لأن الضرائب التي تعتزم فرنسا فرضها على شركات الإنترنت الفرنسية سوف تطبق أيضا بذات الطريقة على الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات سواء كانت أوروبية أو صينية وغيرها، ومن ثم، فإنها لا تنطوي على أي تمييز في المعاملة ضد دولة أو شركة.

وقال لومير "نحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة الدولية، أي منظمة التجارة العالمية"، مضيفا أن العقوبات المقترحة "ليس لها أي أساس قانوني" لأن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية ليست "تمييزية" وتؤثر على الشركات الفرنسية والصينية والأوروبية كذلك.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن الضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وأنه سيكون هناك تعريفات انتقامية ضد ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية. وأوضح الممثل التجاري الأمريكي السفير روبرت لايتزر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هذه الضرائب، معلنة عن قائمة بالمنتجات الفرنسية التي تعتزم فرض ضرائب عليها.