البحرين تعلن عطلة رسمية غدا بعد الفوز بكأس خليجي 24

أعلن يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، أن ملك البحرين أصدر أمرا بأن يكون غداً عطلة رسمية لاستقبال منتخب البلاد عقب حصوله على كأس الخليج في المباراة التي جمعته مع المنتخب السعودي بالنهائي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وتوج المنتخب البحريني بلقب خليجي 24 لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الرميحي في الدقيقة 69، بعد تمريرة من يمين الملعب سددها مهدي حميدان إلى داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد الرميحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.