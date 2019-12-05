قال ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، إن مسيرة البلاد تمضي بخطى ثابتة، موضحًا أن تماسك الجبهة الداخلية تعد الأساس في تحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية البحرينية باستاد البحرين الوطني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، تحت شعار "ولاء وتضحية" (1919 -2019)، حضره الملك البحريني وولي العهد سلمان بن حمد ووزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة وكبار رجال المملكة.

العاهل البحريني يعلن استحداث الوسام الملكي للشرطة

وأعلن ملك البحرين، في الاحتفال، عن استحداث الوسام الملكي للشرطة والذي سيخصص لتكريم ممن قدموا أعمالًا أمنية استثنائية، وأظهروا فيها الشجاعة، وكذلك استحداث وسام الخدمة الأمنية المميزة وسيخصص لتكريم رجال الشرطة ممن لديهم سجلا حافلا بالعطاء في المجال الأمني.

وأضاف الملك حمد بن عيسي، أن احتفال البلاد بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين هي مناسبة وطنية تذكر أمجاد من أسسوا البحرين الحديثة، وجعلوا من الأمن والاستقرار ركيزة للوطن، معربا باسم شعب البحرين، عن تقديره لأرواح الشهداء الذين قدموا نموذجًا صادقًا لحماية الوطن واستقراره، ليكونوا نبراسا للأجيال القادمة يفخرون بهم.

ووجه العاهل البحريني الشكر لوزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود أمنية إنسانية وعظيمة من أجل نهضة ورفعة البحرين.

وأوضح وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة، أن استحداث الملك لهذين الوسامين "الوسام الملكي للشرطة ووسام الخدمة الأمنية" يعد مكرمة ملكية لتكريم العيون الساهرة وأصحاب الجهود المخلصة في بسط الأمن والاستقرار.

وأضاف آل خليفة، أن احتفال البحرين بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين جاء لاستنهاض ذاكرة الوطن ورجاله المخلصين الذين حملوا على مدار العقود رسالة حفظ واستقراره، موضحا أن البحرين في كل مئوية لها تعانق المجد وتجني ثمار التنمية بفضل جهود البناة الأوائل ورؤى الملك حمد السديدة في كافة المجالات.

وأشار وزير الداخلية البحريني، إلى أن أجهزة الأمن كافحت الطائفية عبر تعزيز الهوية الوطنية وحققت الاستقرار من خلال إذكاء روح المحبة والإخاء التي سادت بين الناس.

وتابع الوزير البحريني: "أي نجاح أمني هو نتيجة لتأدية المهام الموكلة على أكمل وجه في ظل حكم ملك عادل وشعب مخلص"، مضيفا أن شرطة البحرين ظلت على امتداد هذه المئوية على مسافة قريبة من جميع المواطنين، ملتزمة بعهد من الولاء والانتماء للوطن، متمسكة بمقتضيات الشراكة المجتمعية وهو ما جعل شرطة البحرين الأكثر تميزا في المزج بين الشرطة العصرية والخدمية والمجتمعية.

وشهد الحفل فيلمًا وثائقيًا عن نشأة دولة البحرين الحديثة وكفاح القناة الأوائل من أجل تأسيس الدولة وكذلك مراحل تأسيس شرطة البحرين، وتأسست شرطة البحرين في عام 1919 بأمر من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، ليصدر بعد ذلك قانون الشرطة في عام 1920 والذي عرف بـ"قانون البوليس" كأول تشريع قانوني في البحرين، ينظم العمل الشرطي وفق معايير منضبطة لحفظ أمن الوطن، وتسارعت التطورات الشرطية، وتم تشكيل العديد من الأجهزة الأمنية، التي تلبي المتطلبات الأمنية وتسهم في تحقيق السلامة العامة للمواطنين، كما تم اطلاق استراتيجية التطوير والتحديث بكافة الإدارات والأجهزة الأمنية، واتجهت الشرطة بجانب عملها الأمني إلى العمل الخدمي.