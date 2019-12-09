فيديو نادر.. عمر الشريف وعمار الشريعي في تسجيل أغنية فيلم "الأراجوز"​

عرض برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، مقطع فيديو نادر للفنان عمر الشريف، أثناء تدريبه من قبل الموسيقار الراحل عمار الشريعي على أغنية فيلم "الأراجوز".

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتاللي :-

أراجوز.. أراجوز.. إنما فنان

فنان.. أيوه.. إنما أراجوز

و يجوز يا زمان أنا كنت زمان

غاوي الأرجزة طياري.. يجوز

إنما لما الكيف بقى إدمان

باجي أبص لشيء واحد أرى.. جوز

أرى إيه؟ أرى إيه؟ أرى أرى أراجوز

"الأراجوز".. فيلم مصري 1989 من بطولة عمر الشريف وميرفت أمين وهشام سليم وأحمد خليل وإخراج هاني لاشين. تصميم وتصنيع العرائس وقام بتمثيل دور الأراجوز وتحريك العرائس "هشام جاد".