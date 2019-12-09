شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم: "هلبس كمامة ومش هسلم على حد تاني"

قال الإعلامي شريف مدكور إنه مصاب بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مدكور: إصابتي بسبب مخالفته تعليمات الأطباء

وأوضح مدكور أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار مدكور إلى أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته 39.5 درجة منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

وطالب مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، لافتًا إلى أن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.

ونصح شريف مدكور مرضى السرطان قائلًا: "بلاش السلام وبلاش الأحضان والبوس ومن غير ما حد يزعل"، مشيرًا إلى أنه لن يسلم على أي شخص وسيرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة.