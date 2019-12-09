تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين 9 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في جلسة حوار مفتوح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي" بحضور عدد من أساتذة الجامعة الأمريكية والجامعات العربية وعدد من الباحثين والمختصين في الشأن العربي والأمن القومي، وسيديرها السفير نبيل فهمي وزير خارجية الأسبق.

- تستضيف مصر "فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث"، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" إلى جلسة 9 ديسمبر الجاري بمجمع المحاكم بطرة.

- تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الثامن عشر: الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات تحت عنوان نموذج الرعاية الصحية المتكامل: المتطلبات والتحديات بالقاهرة.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5.8 مليون جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى ما نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

- تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة المؤتمر السنوي الدولي الرابع والخمسين للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات، تحت رعاية رئيس الجامعة، بحضور أعضاء هيئة التدريس ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء، وممثلي العديد من الجهات والمؤسسات الاقتصادية والعلمية بمصر.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء".

- تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع بشأن صناعة الدواء كصناعة قومية للدولة وما تتعرض له من مشكلات تحول دون إتاحتها وتطويرها، لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائي والتصدير والمنافسة، وما أدى ذلك إليه من نقص في بعض المنتجات الدوائية الحيوية والمهمة لدى المواطن.

- يستضيف المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، الملتقى العلمي الأول لشباب الباحثين تحت عنوان "الجديد في الدراسات المملوكية"، بالتعاون مع جامعة عين شمس وإشراف كلا من الدكتور أحمد السيد الشوكي رئيس الملتقى، والدكتور محمد إبراهيم عبدالعال منظم الملتقى، خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، بالمركز الثقافي الفرنسي.

- تنطلق فعاليات أكبر معرض مصري ألماني متخصص في صناعات التغليف والصناعات الغذائية باك بروسيس بمركز مصر للمعارض الدولية.

- ينظم مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مهرجانًا رياضيًا لذوي القدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين.

- تنظم كلية الآداب جامعة الزقازيق، الملتقى الأول للدراسات العليا والبحوث تحت عنوان "الآفاق البحثية والتنمية المجتمعية" برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المنتديات.

- تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الملتقى الثاني للثقافات في العاشرة والنصف صباحا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وتشرف عليه الدكتورة ليلي عبد المجيد مديرة وحدة الجودة بالكلية وتنظيم جمعية أصدقاء الجودة بإشراف الدكتورة بسنت مراد.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وست هام يونايتد والأرسنال في الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي، وذلك في العاشرة مساء.