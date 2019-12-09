الأرصاد: أمطار غزيرة نهاية الأسبوع على الوجه البحري ومتوسطة بالقاهرة

كشفت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضحت شاكر أننا ما زلنا في فصل الخريف، مشيرة إلى أن الشتاء سيبدأ في 23 ديسمبر الجاري، لافتة إلى أن الطقس ما زال دافئا نهارًا وباردا ليلًا.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد إلى سقوط أمطار بالأمس على بعض المناطق المتفرقة، مضيفة أن الأمطار ستمتد غدًا للسواحل الشمالية ومناطق من الدلتا حتى القاهرة وأن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة ولن تعيق حركة المواطنين والأنشطة اليومية "أمطار عادية بتاعت نهاية الخريق وبداية الشتاء ومفيش أي مشاكل".

وتوقعت شاكر أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، ناصحة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية.

وأشارت شاكر إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري ومتوسطة الشدة على القاهرة نهاية هذا الأسبوع.