طالب النائب إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بضرورة تطوير خدمات الشهر العقاري وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأكد نصر الدين أنه يجب ألا يظلم موظفو الشهر العقاري ضاربًا المثل بمنطقة حلوان التي يعيش فيها 2.5 مليون مواطن وفيها مكتبي شهر عقاري فقط.

وتحدث نصر الدين عن قلة عدد موظفي الشهر العقاري مما سبب الزحام في كل مكاتب الشهر العقاري، مطالبًا بتحويل مصلحة الشهر العقاري لهيئة مستقلة للتمكن من فتح فروع جديدة.

واقترح نصر الدين بتسجيل كل العقارات التي لم يتم تسجيلها في الشهر العقاري، متوقعًا تحصيل ترليون جنيه كمصروفات لتسجيل هذه العقارات.

في سياق متصل، استنكر النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عدم تعيين الناجحين في مسابقة الشهر العقاري والبالغ عددهم 4000 شخص وذلك من أجل رفع الضغط عن موظفي الشهر العقاري.

وأكد شرشر أن كل القطاعات في مصر شهدت تطوير عدا قطاع الشهر العقاري مطالبَا بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المصريين بشكل يومي.

بينما طالب الإعلامي عمرو أديب بتحويل الشهر العقاري لشركة قطاع خاص وطرحها للإكتتاب في البورصة وأن يكون هناك شركات مستقلة تفتح مكاتب مستقلة للشهر العقاري بالاضافة لميكنة الخدمات وجعلها بشكل إلكتروني رقمي.