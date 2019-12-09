مصرع طفل سقط عليه جدار بمنزله في سوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مصرعه إثر انهيار جدار عليه بحوش بمنزله بدائرة مركز جرجا بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بجرجا، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ف. ص" 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة".

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث المركز، وبسؤال نجل عم والد الطفل "الأمير. م. ا. ح" 64 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو الطفل المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط، ما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذنين أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.