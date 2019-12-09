علق الدكتور مصطفى المنيري استشاري الطب الرياضي وطبيب منتخب مصر سابقا، على واقعة انقاذ لاعب بدوري الدرجة الثالثة بلع لسانه وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وأضح "المنيري" أن ما يحدث هو ارتجاع للسان وليس بلع نظرًا لأن اللسان لا يمكن بلعه وأنه يحدث له ارتخاء عند فقدان الوعي مما يسبب في غلق مجرى الهواء فيؤدي لحدوث مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

ونصح استشاري الطب الرياضي، بأن يتم فتح مجرى الهواء حال ارتجاع اللسان نتيجة فقدان الوعي بأن يتم شد الفك للأمام ووضع أنبوب بلاستيك يكون مع الطواقم الطبية وظيفته منع ارتجاع اللسان.

وشدد "المنيري" على أهمية وجود هذا الأنبوب مشيرًا إلى أنه يكون متواجد مع سيارات الإسعاف وفي المطارات بالخارج.