دخلت القوات الروسية لأول مرة مدينة الرقة السورية، التي كانت لعدة سنوات عاصمة تنظيم "داعش" الإرهابي، لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك، وسلم العسكريون 2000 رزمة من المواد الغذائية لسكان الرقة، كما وصل الأطباء العسكريون إلى المدينة، استعدادا لتقديم مساعدة لجميع المحتاجين.

وقال ضابط في المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، فلاديمير فارنافسكي - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم تدمير البنية التحتية في الرقة بالكامل خلال عملية التحرير التي أجراها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة"، مضيفا: "أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا لهجمات جوية ومدفعية عشوائية. لم تنته في المدينة بعد أعمال إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة، وهناك نقص في المياه النظيفة والأدوية والغذاء".

كان إرهابيو "داعش" قد استولوا على مدينة الرقة السورية القديمة، وهي مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم، في ربيع عام 2013، وفر ما لا يقل عن 250 ألف شخص من هناك، وفي عام 2014، تم إعلان الرقة عاصمة لتنظيم "داعش"، وأصبحت المدينة في الواقع معقلًا للإرهابيين.

وفي أكتوبر 2017، تم تحرير المدينة بعد عملية استمرت لعدة أشهر للقوات الديمقراطية السورية بدعم من طيران التحالف الدولي.